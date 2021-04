Qualche nuvola e temperature in calo (Di sabato 3 aprile 2021) Il cielo sopra Bergamo a Pasqua: lo descrive Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo leggermente più variabile sabato sulla Lombardia a causa di un nucleo di aria più fredda in discesa verso le regioni adriatiche, accompagnato da un calo delle temperature specie nella giornata di Pasqua. Nel frattempo dal nord Europa è in arrivo un impulso di aria artica decisamente fredda per il periodo, che irromperà da nord nella giornata di martedì accompagnata da un ulteriore calo termico e da un rinforzo dei venti. Sabato 3 aprile 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente poco nuvoloso, maggiori annuvolamenti tra cremonese e mantovano con isolati piovaschi. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso tra Prealpi e medio-alte pianure con locali rovesci, poco nuvoloso su Alpi e bassa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Il cielo sopra Bergamo a Pasqua: lo descrive Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo leggermente più variabile sabato sulla Lombardia a causa di un nucleo di aria più fredda in discesa verso le regioni adriatiche, accompagnato da undellespecie nella giornata di Pasqua. Nel frattempo dal nord Europa è in arrivo un impulso di aria artica decisamente fredda per il periodo, che irromperà da nord nella giornata di martedì accompagnata da un ulterioretermico e da un rinforzo dei venti. Sabato 3 aprile 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente poco nuvoloso, maggiori anmenti tra cremonese e mantovano con isolati piovaschi. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso tra Prealpi e medio-alte pianure con locali rovesci, poco nuvoloso su Alpi e bassa ...

