Quagliarella: «Rinnovo? Non mi ha chiamato nessuno, ma sono un professionista e vado avanti» (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo il pareggio contro il Milan, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella. “E’ una grande soddisfazione andare in doppia cifra. Più passano gli anni e più è difficile, sono consapevole delle mie forze, mi alleno sempre, cerco di sfruttare le occasioni, se mi arriva una palla mi faccio trovare pronto. La palla è arrivata, ho dato mezzo sguardo per capire che dovevo calciare subito. Non era semplice ma è andata bene”. Ti aspetti una chiamata per il Rinnovo? “Questo non lo so, è una domanda che dovete fare al presidente. Non mi ha chiamato ancora nessuno ma sono un professionista e vado avanti per la mia strada. Il presidente sa quello che fa e che deve fare. Il mister è un grandissimo, noi siamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo il pareggio contro il Milan, ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante della Sampdoria, Fabio. “E’ una grande soddisfazione andare in doppia cifra. Più passano gli anni e più è difficile,consapevole delle mie forze, mi alleno sempre, cerco di sfruttare le occasioni, se mi arriva una palla mi faccio trovare pronto. La palla è arrivata, ho dato mezzo sguardo per capire che dovevo calciare subito. Non era semplice ma è andata bene”. Ti aspetti una chiamata per il? “Questo non lo so, è una domanda che dovete fare al presidente. Non mi haancoramaunper la mia strada. Il presidente sa quello che fa e che deve fare. Il mister è un grandissimo, noi siamo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sampdoria, Quagliarella sul rinnovo: 'Non mi ha chiamato nessuno, vado avanti per la mia strada' - napolista : #Quagliarella: «Rinnovo? Non mi ha chiamato nessuno, ma sono un professionista e vado avanti» A Sky: «Il president… - infoitsport : Calciomercato Sampdoria, Quagliarella firma il rinnovo - BombeDiVlad : ???? #Sampdoria, avanza il rinnovo di contratto per Fabio #Quagliarella ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV… - Pall_Gonfiato : L'allenatore della #Sampdoria blinda il suo bomber -