Quagliarella fa un regalo al Napoli | il Milan pareggia nel finale

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilsi è salvato a cinque minuti dal termine. Un gol del norvegese Hauge ha evitato ai rossoneri la quarta sconfitta in otto giornate.-Sampdoria è finita 1-1. Ci ha provato Fabioa fare unal, col gol del vantaggio contro ilche continua a palesare le sue difficoltà. La squadra di Pioli, dopo aver a lungo lottato per lo scudetto, ha imboccato un piano inclinato, è stata risucchiata nella lotta Champions e a questo punto non è affatto detto che i rossoneri finiscano tra le prime quattro. Nelle ultime otto partite di campionato, ilne ha perse tre: Spezia, Inter,. Due pareggi contro l’Udinese e la Sampdoria, e tre vittorie. Ilsale a 60 punti e oggi il ...