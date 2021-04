Puglia, vaccini: da oggi le adesioni dei nati nel 1948 e nel 1949 Comunicazione della Regione sulla campagna anti corona virus (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 3 aprile e fino al 16 possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio del 1948 e il 31 dicembre del 1949, in anticipo di un giorno rispetto al calendario di adesione per offrire maggiori occasioni nei giorni di Pasqua. Non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Le persone che rientrano nell’ASL di Barletta-Andria-Trani possono consultare il proprio appuntamento da domenica 4 aprile, coloro che sono iscritti/e all’anagrafe sanitaria di Andria o Bisceglie possono farlo da martedì 6 aprile. Questa fascia d’età si aggiunge a quelle che già ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Dal 3 aprile e fino al 16 possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio dele il 31 dicembre del, incipo di un giorno rispetto al calendario di adesione per offrire maggiori occasioni nei giorni di Pasqua. Non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dallabasedata di nascita e del comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Le persone che rientrano nell’ASL di Barletta-Andria-Trani possono consultare il proprio appuntamento da domenica 4 aprile, coloro che sono iscritti/e all’anagrafe sanitaria di Andria o Bisceglie possono farlo da martedì 6 aprile. Questa fascia d’età si aggiunge a quelle che già ...

