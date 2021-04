Puglia, vaccini: a Pasqua e Pasquetta somministrazioni a caregiver e familiari di under 16 con gravi disabilità Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Pasqua e Pasquetta saranno dedicate alla vaccinazione contro il Covid-19 di caregiver, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005 in poi, con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3. Si tratta di una iniziativa adottata dalla Regione Puglia e dalle Asl per proteggere e immunizzare chi si prende cura di una categoria fragilissima di persone prevista dal Piano di vaccinazione. caregiver, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi dei disabili gravi under 16 potranno recarsi negli hub vaccinali indicati e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regionesaranno dedicate alla vaccinazione contro il Covid-19 di, genitori, tutori, affidatari,conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005 in poi, congrave ai sensilegge 104/92 art.3 comma 3. Si tratta di una iniziativa adottata dalla Regionee dalle Asl per proteggere e immunizzare chi si prende cura di una categoria fragilissima di persone prevista dal Piano di vaccinazione., genitori, tutori, affidatari,conviventi dei disabili16 potranno recarsi negli hub vaccinali indicati e ...

NoiNotizie : #Puglia, #vaccini: a #Pasqua e #Pasquetta somministrazioni a caregiver e familiari di under 16 con gravi disabilità… - infoitinterno : Vaccini, in Puglia è caos furbetti: «Dosi a liberi professionisti, artigiani e anche ai preti» - ilSipontinoNet : ?? #Vaccinazioni in #Puglia ?? #Pasqua e #Pasquetta dedicate ai caregiver e familiari L'iniziativa spiegata da… - fnpcislpuglia1 : Su @LaGazzettaWeb L' intervento unitario dei sindacati dei pensionati di Puglia ??#vaccini - licia_la : La Puglia di Emiliano e Lopalco, quella in zona marrone dove le scuole sono chiuse da ottobre #propagandalive… -