Puglia, nuovo centro vaccinale a Lecce (Di sabato 3 aprile 2021) “Allestito a tempo di record un nuovo hub con tante postazioni”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della regione Puglia in occasione dell’apertura del centro vaccinale nella Scuola di Cavalleria di Lecce. pc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) “Allestito a tempo di record unhub con tante postazioni”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della regionein occasione dell’apertura delnella Scuola di Cavalleria di. pc/com su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Puglia, nuovo centro vaccinale a Lecce - AndreD81 : RT @FirstCisl: ???Sportelli #Ubi a #Bppb, accordo per il passaggio di 148 lavoratori Sottoscritto accordo che regola il passaggio di 148 #l… - MassimoArcolin : RT @ardigiorgio: Ve l’avevo chiesto di essere più precisi, perché lo sapevo che finiva così. E in Puglia i bambini resteranno a casa. Come… - gifu01 : RT @ardigiorgio: Ve l’avevo chiesto di essere più precisi, perché lo sapevo che finiva così. E in Puglia i bambini resteranno a casa. Come… - corradopiobbico : RT @ardigiorgio: Ve l’avevo chiesto di essere più precisi, perché lo sapevo che finiva così. E in Puglia i bambini resteranno a casa. Come… -