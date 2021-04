Puglia, il dramma di Maria Paola rassicurata un mese fa da Emiliano sull’arrivo del vaccino a domicilio: «Presidente, grazie lo stesso. Nel frattempo mia madre è morta» (Di sabato 3 aprile 2021) I ritardi della campagna vaccinale hanno effetti reali. E molte volte ricevere la dose di vaccino anti Coronavirus è questione di vita o di morte. A dimostrarlo ancora una volta è il caso di una donna residente in Puglia, che il 3 marzo si era rivolta personalmente a Michele Emiliano con un post su Facebook per chiedergli quando e come sarebbe avvenuta la somministrazione a domicilio del vaccino a sua madre, 90 anni. Oggi, 3 aprile, la donna ha fatto sapere che sua madre è morta di Covid senza averlo ricevuto, e che lei stessa ha contratto la malattia. Il primo post del 3 marzo «Sono una sua elettrice e vorrei chiederle, visto che Pier Luigi Lopalco non risponde, quando mia madre potrà avere la somministrazione a ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) I ritardi della campagna vaccinale hanno effetti reali. E molte volte ricevere la dose dianti Coronavirus è questione di vita o di morte. A dimostrarlo ancora una volta è il caso di una donna residente in, che il 3 marzo si era rivolta personalmente a Michelecon un post su Facebook per chiedergli quando e come sarebbe avvenuta la somministrazione adela sua, 90 anni. Oggi, 3 aprile, la donna ha fatto sapere che suadi Covid senza averlo ricevuto, e che lei stessa ha contratto la malattia. Il primo post del 3 marzo «Sono una sua elettrice e vorrei chiederle, visto che Pier Luigi Lopalco non risponde, quando miapotrà avere la somministrazione a ...

