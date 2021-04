Psg, Pochettino: “Contro il Lille abbiamo dominato, non meritavamo di perdere” (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico del Psg Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta Contro il Lille per 1-0: “Ovviamente non sono soddisfatto dal risultato, tuttavia non sono preoccupato. abbiamo dominato la partita e siamo una squadra in crescita. Nel calcio tutto cambia in maniera molto veloce, perciò dobbiamo fare lo sforzo di trovare un equilibrio – ha spiegato l’allenatore dei parigini – Un pareggio sarebbe stato il minimo e invece abbiamo perso tre punti. Sapevamo che il Lille avrebbe giocato in difesa, cercando di sfruttare gli spazi in Contropiede. Dobbiamo dimenticare in fretta quanto accaduto e concentrarci sul prosieguo della stagione“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico del Psg Mauricioè intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfittailper 1-0: “Ovviamente non sono soddisfatto dal risultato, tuttavia non sono preoccupato.la partita e siamo una squadra in crescita. Nel calcio tutto cambia in maniera molto veloce, perciò dobbiamo fare lo sforzo di trovare un equilibrio – ha spiegato l’allenatore dei parigini – Un pareggio sarebbe stato il minimo e inveceperso tre punti. Sapevamo che ilavrebbe giocato in difesa, cercando di sfruttare gli spazi inpiede. Dobbiamo dimenticare in fretta quanto accaduto e concentrarci sul prosieguo della stagione“. SportFace.

