Protestano i commercianti | blocco stradale nei pressi del ‘Buonvento’ FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono dati appuntamento direttamente neidella rotonda che incanala verso il centro commerciale Buonvento in contrada San Vito, bypassando il primo appuntamento al terminal di piazza Vari. Una trentina di, delle più disparate categorie merceologiche (abbigliamento, horeca, ambulanti, pulizia personale), hanno in maniera civilissima protestato contro il sostegno ricevuto da quando è iniziata la pandemia. I titolari di partita iva, hanno prima esposto un mega striscione che raffigurava un modello F24 con tanto di bollino “Game Over – L’Horeca va Salvato – Tuteliamo la Filiera” poi col passare dei minuti hanno ostruito il passaggio veicolare sia in entrata che in uscita dal capoluogo sannita. L’ostruzione del traffico per fini dimostrativi è durata 5 minuti, la situazione è tornata presto alla ...