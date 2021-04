Protesta dei ristoratori, l’avvocato Sarno si schiera con loro: a breve riapriranno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Dalle parole ai fatti. Nei giorni scorsi, l’avvocato penalista Michele Sarno ha incontrato i ristoratori salernitani per offrire il suo sostegno professionale, in vista dei prossimi sviluppi. Nella giornata di ieri è infatti stata confermata la zona rossa per la Campania e già nel corso delle scorse manifestazioni di Protesta i ristoratori hanno anticipato di essere intenzionati a riaprire, il prossimo 7 marzo. Nei prossimi giorni, i ristoratori – con il sostegno dell’avvocato Sarno – valuteranno il da farsi. “Credo che la Protesta ci sarà”, ha anticipato l’avvocato penalista, candidato sindaco per la città di Salerno ma, ha aggiunto, “è una decisione che spetta a loro, alla categoria ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Dalle parole ai fatti. Nei giorni scorsi,penalista Micheleha incontrato isalernitani per offrire il suo sostegno professionale, in vista dei prossimi sviluppi. Nella giornata di ieri è infatti stata confermata la zona rossa per la Campania e già nel corso delle scorse manifestazioni dihanno anticipato di essere intenzionati a riaprire, il prossimo 7 marzo. Nei prossimi giorni, i– con il sostegno del– valuteranno il da farsi. “Credo che laci sarà”, ha anticipatopenalista, candidato sindaco per la città di Salerno ma, ha aggiunto, “è una decisione che spetta a, alla categoria ...

