Professore rifiuta il vaccino, ora è ricoverato in rianimazione per Covid (Di sabato 3 aprile 2021) Un Professore di infermieristica ha rifiutato il vaccino per il Covid, in seguito è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del virus. Filippo Festini, un fiorentino, Professore associato di infermieristica all'Università di Firenze, aveva rifiutato di fare il vaccino contro il Covid-19. "Non farò il vaccino, non mi fido", aveva dichiarato il Professore convinto

