Probabili formazioni Juventus-Napoli, recupero terza giornata Serie A 2020/2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A 2020/2021. Dopo sei mesi finalmente si gioca e le due squadre si giocano tantissimo, visto che principalmente i tre punti sono in palio per la zona Champions. Un’altra sconfitta sarebbe un disastro per i bianconeri, mentre gli azzurri se dovessero perdere potrebbero rallentare in maniera decisiva. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di mercoledì 7 aprile, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Juventus – Pirlo deve decidere se reintegrare Dybala, McKennie e Arthur. Nell’attesa, Chiesa e Bernardeschi sulle fasce con Ronaldo e Morata lì davanti. QUI Napoli – Gattuso se la gioca con Osimhen titolare ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ledidelladi. Dopo sei mesi finalmente si gioca e le due squadre si giocano tantissimo, visto che principalmente i tre punti sono in palio per la zona Champions. Un’altra sconfitta sarebbe un disastro per i bianconeri, mentre gli azzurri se dovessero perdere potrebbero rallentare in maniera decisiva. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di mercoledì 7 aprile, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pirlo deve decidere se reintegrare Dybala, McKennie e Arthur. Nell’attesa, Chiesa e Bernardeschi sulle fasce con Ronaldo e Morata lì davanti. QUI– Gattuso se la gioca con Osimhen titolare ...

Advertising

periodicodaily : Cittadella-Reggina: probabili formazioni e in tv #CittadellaReggina #serieB @irene19003190 - blab_live : #CopadelRey, #AthleticRealSociedad @AthleticClub @RealSociedad dopo un anno finalmente in campo per la finale 2020!… - infoitsport : Lazio - Spezia, le probabili formazioni: chance Pereira, Luis Alberto in panchina - blab_live : #PremierLeague, #ARSLIV @Arsenal @LFC sfida equilibrata con un occhio agli impegni europei. Probabili formazioni,… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Newcastle Vs #Tottenham è una partita della 30° giornata di #PremierLeague. scopri i nostri pron… -