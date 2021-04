Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: trentesima giornata Serie A 2020/2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, match della trentesima giornata di Serie A e snodo cruciale per la corsa Champions e quella salvezza. Si gioca alle 20:45 di domenica 11 aprile nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Fiorentina – Kouame e Vlahovic in attacco nel 3-5-2, Ribery squalificato. Iachini dovrà fare a meno di Malcuit, Kokorin e Igor. Ballottaggio tra Pulgar e Amrabat. Atalanta – Pessina pronto ad agire alle spalle di Ilicic e Zapata, Muriel infortunato. Ancora indisponibile Hateboer e al suo posto ci sarà Maehle. Le ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi, match delladiA e snodo cruciale per la corsa Champions e quella salvezza. Si gioca alle 20:45 di domenica 11 aprile nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Kouame e Vlahovic in attacco nel 3-5-2, Ribery squalificato. Iachini dovrà fare a meno di Malcuit, Kokorin e Igor. Ballottaggio tra Pulgar e Amrabat.– Pessina pronto ad agire alle spalle di Ilicic e Zapata, Muriel infortunato. Ancora indisponibile Hateboer e al suo posto ci sarà Maehle. Le ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Newcastle Vs #Tottenham è una partita della 30° giornata di #PremierLeague. scopri i nostri pron… - blab_live : #SerieA, #BolognaInter: nerazzurri di nuovo in campo dopo i casi di #Covid. Probabili formazioni, #pronostico e va… - skillandbet : ???? #Pronostici Torino - Juventus? ?#Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Depo… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Southampton Vs #Burnley è una partita della 30° giornata di #PremierLeague. scopri i nostri pron… - ilveggente_it : ??#CoppDelRe #AthleticBilbao Vs #RealSociedad è la finale dell’edizione 2020 della Coppa del Re. Scopri i nostri pr… -