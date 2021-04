Premier League | i risultati della trentesima giornata | il Chelsea crolla in casa

Advertising

cippiriddu : Il Chelsea che ne prende 5 in casa da una squadra praticamente retrocessa. La Premier League senza spettatori è sem… - RaiSport : ?? #PremierLeague : Il #WestBromwich ne fa cinque al #Chelsea A #StamfordBridge blues travolti 5-2 - GaboTR23 : Bendita Premier League. ? - sportli26181512 : Premier, #Chelsea ko con il West Bromwich: Thiago Silva espulso: I ragazzi di Tuchel passano con Pulisic, restano i… - infobetting : Newcastle-Tottenham (domenica, ore 15:05): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

Pesante sconfitta per il Chelsea a Stamford Bridge per 5 - 2 contro il West Bromwich. Prima il vantaggio dei Blues con Pulisic al 27', ma due minuti dopo arriva l'episodio che cambia il match con l'...LONDRA (Inghilterra) - Si interrompe la striscia di risultati utili indel Chelsea che cade in casa per 5 - 2 contro il West Bromwich nel 30° turno. Tuchel dopo 11 gare torna a conoscere la parola sconfitta e ora rischia il sorpasso da parte del West Ham ...Manchester United-Brighton è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 20:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. La doppia ...Aston Villa-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Il momento difficile ...