Premier: il Liverpool stende l'Arsenal, 3-0 all'Emirates e il quarto posto si avvicina

Successo netto per il Liverpool di Jurgen Klopp, che all'Emirates stende per 3-0 l'Arsenal. Le firme sono del lusitano Diogo Jota (doppietta) e di Mohamed Salah. I Gunners si ritrovano tristemente a metà classifica, con gli stessi punti del Leeds. I Reds si avvicinano al quarto posto e alla qualificazione in Champions, complice anche il ko odierno del Chelsea contro il WBA: ora la squadra di Tuchel è a due lunghezze.

Ultime Notizie dalla rete : Premier Liverpool Aubameyang come Gervinho, il look scatena i tifosi: 'È un omaggio?' Tra tanti post e commenti qualcuno ci è andato giù pesante dopo il brutto ko subito in casa dall'Arsenal contro il Liverpool, paragonando anche le qualità tecniche (oltre a quelle fisiche) di ...

Arsenal - Liverpool 0 - 3: dove vedere la diretta live e risultato Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Arsenal - Liverpool, valevole per la giornata 30 di Premier League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203 del ...

Premier, il Manchester City vince a Leicester. Cade il Chelsea la Repubblica Premier League Giornata di Premier League ricca di sorprese. Nelle gare di sabato i Manchester United sbanca Southampton con un folle 3-2. Vittorie ...

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! La diretta tv di Arsenal Liverpool sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli ...

