Preghiera della sera 3 Aprile 2021: “Da’ alla Chiesa la forza dello Spirito” (Di sabato 3 aprile 2021) “Da’ alla Chiesa la forza dello Spirito”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 aprile 2021) “Da’la”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questadedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamociclemenza del Padre non solo per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Tg1Rai : 'Signore, donaci la speranza'. La preghiera di @Pontifex_it ieri sera, alla Via Crucis che per il secondo anno cons… - Avvenire_Nei : #SabatoSanto: il giorno della #Sindone. Nosiglia guida la preghiera - Avvenire_Nei : Un anno fa la storica preghiera del Papa per il mondo colpito dalla pandemia - KattInForma : Preghiera della sera 3 Aprile 2021: “Da’ alla Chiesa la forza dello Spirito” - a_vicenta : Guarda 'Potente preghiera di liberazione e guarigione della Pasqua a Gesù risorto, per chiedere una grazia' su YouT… -