Pranzo all'aperto per protesta in zona rossa, arriva il sindaco e ribalta i tavolini | VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) Sta circolando in queste ore sui social network un VIDEO girato a Minori, in provincia di Salerno, che ritrae un gruppo di persone che vengono multate dalla Polizia municipale perché sorprese a mangiare all'aperto – con tanto di tavola apparecchiata – sul lungomare. Nel filmato a un certo punto si nota anche l'intervento del sindaco che, di fronte alla resistenza delle persone multate, non esita a usare metodi più diretti: il primo cittadino prende il tavolo, lo solleva e se lo porta via, allontanandolo dalla comitiva. L'episodio risale a mercoledì 31 marzo 2021 quando la Campania era già da settimane in zona rossa. Riuniti per il Pranzo in riva al mare un gruppo di ristoratori che – riuniti sotto l'hashtag #ioapro – stanno girando l'Italia mettendo a segno azioni di ...

