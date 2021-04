Politiche antidroga, la delega all'antiproibizionista Dadone: Meloni all'attacco (Di sabato 3 aprile 2021) L'assegnazione della delega è comparsa sulla Gazzetta ufficiale l'1 aprile ma non è un classico "pesce d'aprile". È tutto vero. Alla ministra M5S Fabiana Dadone il presidente del Consiglio Mario Draghi ha delegato "le funzioni del Presidente del ... Leggi su corriere (Di sabato 3 aprile 2021) L'assegnazione dellaè comparsa sulla Gazzetta ufficiale l'1 aprile ma non è un classico "pesce d'aprile". È tutto vero. Alla ministra M5S Fabianail presidente del Consiglio Mario Draghi hato "le funzioni del Presidente del ...

Advertising

Open_gol : Da sempre la ministra è stata a favore della legalizzazione della cannabis In esclusiva, la lettera che conferma l… - Blowjoint : Delega alle Politiche Antidroga a @DadoneFabiana: Speciale Spliff Break Weekend by @Italia_Freeweed. - smenafra : RT @Open_gol: Da sempre la ministra è stata a favore della legalizzazione della cannabis In esclusiva, la lettera che conferma la sua nomi… - RiccardoGatti : Squillaci, FICT:'Bene la delega alle politiche antidroga alla Ministra Dadone. Si inizi un lavoro collaborativo par… - 60_cla : RT @parliamdidroghe: Si confermano le buone notizie, almeno sulla carta. Buon lavoro ministra @DadoneFabiana! -