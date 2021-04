Polemica per il vagone di Auschwitz che lascia il Museo dello Sbarco di Salerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Il vagone di Auschwitz lascia il Museo dello Sbarco di Salerno e scoppia la Polemica. Di fatti, vagone del treno che trasportava gli ebrei italiani alle camere a gas di Auschwitz Birkenau sarà presto restaurato e diventerà il punto di riferimento del Museo della Shoah in allestimento nel Parco del Lago del Fusaro a Bacoli. A spiegare il perché della scelta il Museo dello Sbarco di Salerno, attraverso i suoi canali social: “Il carro merci, proveniente da Benevento, uguale a quelli che hanno trasportato gli ebrei italiani ad Auschwitz Birkenau fu affidato alla comunità ebraica di Napoli, la quale, in ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Ildiildie scoppia la. Di fatti,del treno che trasportava gli ebrei italiani alle camere a gas diBirkenau sarà presto restaurato e diventerà il punto di riferimento deldella Shoah in allestimento nel Parco del Lago del Fusaro a Bacoli. A spiegare il perché della scelta ildi, attraverso i suoi canali social: “Il carro merci, proveniente da Benevento, uguale a quelli che hanno trasportato gli ebrei italiani adBirkenau fu affidato alla comunità ebraica di Napoli, la quale, in ...

