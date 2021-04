“Picnic a casa”, la Pro Loco di Almenno San Bartolomeo sostiene i ristoranti del territorio (Di sabato 3 aprile 2021) “Condividiamo anche quest’anno il Picnic di Pasquetta. A casa e insieme“: così recita la locandina di “Picnic a casa”, la storica iniziativa della Pro Loco di Almenno San Bartolomeo sostenuta anche da Ascom Confcommercio Bergamo e che in tempi pre-covid attirava a San Tomè tantissime persone all’insegna della condivisione del cibo e della buona tavola. Quest’anno, ovviamente, non ci saranno coperte sul prato né la lunga tavolata di oltre 100 metri ma la Pro Loco ha pensato di rilanciare l’evento online, invitando i cittadini a organizzare un pranzo o Picnic nel proprio giardino o sul terrazzo di casa e condividerlo sui social. Il tutto sostenendo i ristoranti del territorio servendosi ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) “Condividiamo anche quest’anno ildi Pasquetta. Ae insieme“: così recita la locandina di “”, la storica iniziativa della ProdiSansostenuta anche da Ascom Confcommercio Bergamo e che in tempi pre-covid attirava a San Tomè tantissime persone all’insegna della condivisione del cibo e della buona tavola. Quest’anno, ovviamente, non ci saranno coperte sul prato né la lunga tavolata di oltre 100 metri ma la Proha pensato di rilanciare l’evento online, invitando i cittadini a organizzare un pranzo onel proprio giardino o sul terrazzo die condividerlo sui social. Il tutto sostenendo idelservendosi ...

