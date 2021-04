Phisikk du role – Fenomenologia della rimozione da Covid

Leggi su formiche

(Di sabato 3 aprile 2021) Se non la vedi non c’è. E, se l’unico modo di vederla è puntare gli occhi sui tiggì, basta rimuovere l’incongruo da lì e passare subito allo spot successivo per negarne persino l’esistenza. Di che si tratta? Dei decessi dain questo tempo totalmente vocato alla celebrazionepandemia. Prendete un telegiornale, specie servizio pubblico statale, e guardateci dentro: praticamente è tutto, dalle necessarie informative sui divieti del governo, alle tante disgraziate piccole storie di vite pandemiche – a volte con intento edificante per buonismo di maniera, a volte, mi si perdoni, stucchevoli per come sono confezionate -, dalle zoomate su come va (preferibilmente insistendo sul peggio) nel mondo globale, alla declinazione aggiornata del metamessaggio che l’hanno scorso andava esposto sulle lenzuola sciorinate dai balconi: ...