Perché Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini si erano allontanati? Ecco la verità (Di sabato 3 aprile 2021) Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ospiti di Verissimo hanno raccontato Perché, per un periodo di tempo, si erano allontanati. Il rampollo milanese durante il Grande Fratello Vip aveva svelato di non sentirla più per colpa (a suo dire) del suo ex fidanzato Iconize.

Ultime Notizie dalla rete : Perché Tommaso Tommaso Zorzi su Elettra Lamborghini: 'Allontanato perché amica mio ex' Per quanto riguarda l'allontanamento con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ha spiegato la vicenda: 'Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo ...

Per quanto riguarda l'allontanamento con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ha spiegato la vicenda: 'Ci siamo allontanati perché era rimasta molto amica del mio ex. Non avevamo litigato, ci siamo ...