Perché su Instagram ci sono così tanti bot?

Leggi su wired

(Di sabato 3 aprile 2021) “Auguri tesoro! Buon compleanno e che sia meraviglioso!”. Probabilmente, queste poche parole passeranno alla storia per essere il primo messaggio di auguri a un. A scriverlo è stata la cantante Elisa, che certamente pensava di fare un gesto carino per una sua fan. In realtà però @melinasquins45 sicuramente non è stata mai a un suo concerto, né ha mai sentito una sua canzone. La sua richiesta in un commento sotto al post della cantante (“Oggi è il mio compleanno e nessuno mi augura il compleanno”, scritta letteralmente) non era indirizzata infatti alla cantante, ma a tutte le persone che avrebbero commentato. Si trattava infatti di un account esca, una strategia utilizzata daiper attirare gli iscritti in delle potenziali trappole. L’obiettivo era semplice: @melinasquins45 con la scusa del compleanno voleva sfruttare al ...