Perché la Corea è il nuovo Giappone (Di sabato 3 aprile 2021) «Vedi le onde? S'infrangono su questa riva, ma chissà da dove vengono, da quali altri mari». Così il fumettista Jiro Taniguchi raccontava il Giappone che negli anni portava la storia e le sue tradizioni in giro per il mondo. Un universo così diverso da quello occidentale che è riuscito ad affascinare milioni di persone tra manga e sushi. Difficilmente l'artista avrebbe però pensato che le sue parole sarebbero state perfette per descrivere l'avanzare di un'altra onda, quella Coreana, la cosiddetta «hallyu». Un successo travolgente, che ti avvolge proprio come le onde dal mare. Il termine «hallyu» nasce in Cina negli anni Novanta per descrivere la popolarità delle serie televisive Coreane appena sbarcate nel Paese del Dragone. Da quel momento «l'onda Coreana» è diventata una priorità per il governo di Seoul che si è ... Leggi su panorama (Di sabato 3 aprile 2021) «Vedi le onde? S'infrangono su questa riva, ma chissà da dove vengono, da quali altri mari». Così il fumettista Jiro Taniguchi raccontava ilche negli anni portava la storia e le sue tradizioni in giro per il mondo. Un universo così diverso da quello occidentale che è riuscito ad affascinare milioni di persone tra manga e sushi. Difficilmente l'artista avrebbe però pensato che le sue parole sarebbero state perfette per descrivere l'avanzare di un'altra onda, quellana, la cosiddetta «hallyu». Un successo travolgente, che ti avvolge proprio come le onde dal mare. Il termine «hallyu» nasce in Cina negli anni Novanta per descrivere la popolarità delle serie televisivene appena sbarcate nel Paese del Dragone. Da quel momento «l'ondana» è diventata una priorità per il governo di Seoul che si è ...

Advertising

MariaSemeraro19 : @entity_lm @mgmaglie MG Maglie. Giornalista cacciata dalla Rai perché ritoccava le note spesa e si intascava miglia… - gcfko_o : ma perché dovrebbe far uscire il mixtape di domenica in corea? quale logica c’è dietro? - Carla44872563 : @mochisoulmate Il 'perché non sono nata in Corea?' mi ha stesa HAHAHAHHAHHAHHAHAHA - Fab_True_Enough : @RiccardoGavazza Ma perché non ci spiega la bassa mortalità di Norvegia, Finlandia, Cina, Sud Corea, Giappone, Taiw… - natxsanszy : @tofubokie a me piace in ogni modo, l’importante è che non si faccia pelato perché vado in corea e lo picchio -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Corea Armi nucleari e come controllarle. L'analisi di Urso ... primo, perché non annulla le verifiche reciproche tra i due Paesi; secondo, perché cinque anni ... possibilmente, agli Stati "detentori" dell'atomica, ma fuori dal Tnp (India, Pakistan, Israele e Corea ...

Amazon a Spilamberto: il contesto in cui si è sviluppato insediamento ...della mancanza di mascherine che all'inizio non servivano bastava il distanziamento perché in ... Indonesia, Vietnam, Corea del Sud, Singapore e in particolare Cina e India che prima erano ai margini ...

Vaccini Lazio, prenotazioni per coppie d'età (ora tocca a chi ha 68 e 69 anni). Tutti i... ilmattino.it ... primo,non annulla le verifiche reciproche tra i due Paesi; secondo,cinque anni ... possibilmente, agli Stati "detentori" dell'atomica, ma fuori dal Tnp (India, Pakistan, Israele e......della mancanza di mascherine che all'inizio non servivano bastava il distanziamentoin ... Indonesia, Vietnam,del Sud, Singapore e in particolare Cina e India che prima erano ai margini ...