Perché il sole ci rende felici? Ecco la risposta della scienza (Di sabato 3 aprile 2021) Esci e qual è la prima cosa che noti? Forse sono i gruppi seduti a chiacchierare allegramente nel parco, o l’allegro cinguettio degli uccelli. Ma una cosa che tutti sembrano avere in comune questa settimana è il buon umore, che potrebbe essere dovuto a un inaspettato ma graditissimo incantesimo di sole primaverile. Ma Perché il Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Esci e qual è la prima cosa che noti? Forse sono i gruppi seduti a chiacchierare allegramente nel parco, o l’allegro cinguettio degli uccelli. Ma una cosa che tutti sembrano avere in comune questa settimana è il buon umore, che potrebbe essere dovuto a un inaspettato ma graditissimo incantesimo diprimaverile. Mail

Advertising

Photogr77781909 : RT @GiuseppeFini_: Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’… - il_brigante07 : RT @todorov_denis: Se volete tornare a vivere normalmente fermate Bill Gates perché sembra impazzito. Dopo la 'pandemia' e le 'vaccine' or… - Emme_comegesooo : Domani io e mia madre siamo sole, quindi abbiamo preso una cassata perché a noi non ce ne frega un cazzo ma chi ci… - mikasneck : perché metto gli occhiali da sole anche se non c'è il sole - sologiuma : RT @IlMici8: Dopo 10 giorni DIECI e minimo 50 tentativi (5 al giorno ad ore diverse), oggi sono riuscito a prenotare il vaccino per mamma.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sole calcio a 5 - Giovinazzo, Restaino: "Buldog? Non dobbiamo aver paura di nessuno" ... nonostante la squadra del tecnico Miki Grassi, adesso con sole due lunghezze di vantaggio sulla ... 'Sì, certo - dice ancora Restaino - , ma noi non possiamo avere paura di nulla perché dobbiamo ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 3 Aprile 2021 ... Joe e Jerry prendono la folle decisione di farsi assumere in un'orchestra composta da sole donne e ... soprattutto perché nell'hotel in cui alloggiano si trova casualmente anche la famigerata banda di ...

L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE ... nonostante la squadra del tecnico Miki Grassi, adesso condue lunghezze di vantaggio sulla ... 'Sì, certo - dice ancora Restaino - , ma noi non possiamo avere paura di nulladobbiamo ...... Joe e Jerry prendono la folle decisione di farsi assumere in un'orchestra composta dadonne e ... soprattuttonell'hotel in cui alloggiano si trova casualmente anche la famigerata banda di ...