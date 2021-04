Per lavoro ‘nero’ 2021 sarà anno d’oro, pesano chiusure (Di sabato 3 aprile 2021) A seguito della pesantissima crisi economica in corso causata dal Coronavirus, l’esercito dei lavoratori in nero presente in Italia è in forte espansione. Lo segnala l’Ufficio studi della Cgia, ricordando che nell’ultimo anno la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450mila posti di lavoro. Con le chiusure imposte nelle ultime settimane, “a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero e della ristorazione e altrettante finte parrucchiere ed estetiste che quotidianamente si recano nelle case degli italiani ad esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate” sottolinea una nota. Un numero di invisibili difficilmente quantificabile, anche se secondo gli ultimi dati stimati qualche anno fa dall’Istat, quindi ben prima dell’avvento del Covid, i lavoratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) A seguito della pesantissima crisi economica in corso causata dal Coronavirus, l’esercito dei lavoratori in nero presente in Italia è in forte espansione. Lo segnala l’Ufficio studi della Cgia, ricordando che nell’ultimola crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450mila posti di. Con leimposte nelle ultime settimane, “a tanti di questi disoccupati si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero e della ristorazione e altrettante finte parrucchiere ed estetiste che quotidianamente si recano nelle case degli italiani ad esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate” sottolinea una nota. Un numero di invisibili difficilmente quantificabile, anche se secondo gli ultimi dati stimati qualchefa dall’Istat, quindi ben prima dell’avvento del Covid, i lavoratori ...

Ultime Notizie dalla rete : Per lavoro Itasec21, al via principale conferenza cyber security in Italia ... grazie a un evento coordinato dal gruppo di lavoro CyberEquality del Laboratorio nazionale di cybersecurity, nato nel 2020 per individuare e mettere a punto iniziative mirate sul tema. Anche quest'...

Covid, boom del lavoro nero Stiamo parlando di quelle persone che non riuscendo a trovare una nuova occupazione saranno costrette a optare per un lavoro irregolare o si improvviseranno come abusivi per integrare le magre ...

Per lavoro 'nero' 2021 sarà anno d'oro, pesano chiusure Adnkronos Lavoro sommerso, previsioni "nere" per la Cgia - Archivio intensificando le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela della salute degli imprenditori, dei loro collaboratori e ...

