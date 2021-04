Pasqua, tra vaccini, regole e divieti: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 3 aprile 2021) Rallentano, ma non si fermano. Anche nei giorni di Pasqua e di Pasquetta i centri vaccinali sono aperti in molte regioni italiane. Negli ultimi giorni si è arrivati a 250mila vaccinazioni al giorno, saranno meno nei festivi, ma non bisogna fermarsi perché è ancora lontano l’obiettivo delle 500mila iniezioni quotidiane. Ci si vaccina a Bologna e a Torino, in Lombardia e in Liguria, nelle Marche e in Puglia, in questo caso con priorità ai caregiver e ai familiari conviventi di persone disabili. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 aprile 2021) Rallentano, ma non si fermano. Anche nei giorni di Pasqua e di Pasquetta i centri vaccinali sono aperti in molte regioni italiane. Negli ultimi giorni si è arrivati a 250mila vaccinazioni al giorno, saranno meno nei festivi, ma non bisogna fermarsi perché è ancora lontano l’obiettivo delle 500mila iniezioni quotidiane. Ci si vaccina a Bologna e a Torino, in Lombardia e in Liguria, nelle Marche e in Puglia, in questo caso con priorità ai caregiver e ai familiari conviventi di persone disabili.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - chetempochefa : 'In questo momento tutto ci fa pensare che grazie ai vaccini, a questo miracolo della scienza, noi potremmo tornare… - paolovarsi1 : Pasqua blindata, tra ultime cene, vangeli sui divieti e Giuda a passeggio col cane - MontiFrancy82 : @paramountnet : PROGRAMMAZIONE DI PASQUA TRA CULT, MARATONE E TANTA AVVENTURA -