Pasqua, la Veglia del Papa anticipata per il coprifuoco (Di sabato 3 aprile 2021) Veglia Pasquale anticipata dal Covid nel rispetto del coprifuoco. Il Papa presiede – all'Altare della Cattedra, nella Basilica Vaticana con un numero di fedeli contingentato nel rispetto delle norme anti Covid – la Veglia Pasquale nella Notte Santa. Il rito della Benedizione del fuoco ai piedi dell'Altare della Confessione. La processione iniziale, dall'Altare della Confessione a quello della Cattedra passando dal lato dell'"Altare di San Giuseppe". Nel corso della cerimonia omessa la preparazione del Cero Pasquale e non ci sono i battesimi, ma la sola Rinnovazione delle promesse battesimali, preceduta dalla benedizione dell'acqua lustrale.

