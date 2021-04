Pasqua, il giro d’Italia tra i dolci tipici (Di sabato 3 aprile 2021) Per questa Pasqua abbiamo deciso di accompagnarvi, cari lettori, in un tour gastronomico tra i dolci tipici italiani. Da nord a sud le tavole italiane, nonostante i dpcm e le restrizioni, saranno imbandite con le ricette tradizionali. Ovviamente, non esiste pranzo che non si concluda in bellezza o forse è meglio dire in dolcezza! Già, perché dopo le restrizioni quaresimali, bisogna pur lasciarsi prendere per la gola. Non solo uova di cioccolato e colombe, scopriamo insieme le golosità tradizionali di Pasqua. Pasqua e la colomba tradizionale lombarda Se c’è un dessert che non può assolutamente mancare a è la colomba; considerata il dolce tipico di Pasqua per eccellenza. Meneghina doc, è stata inventata verso gli anni trenta del ‘900 dalla Motta. La nota azienda milanese voleva un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Per questaabbiamo deciso di accompagnarvi, cari lettori, in un tour gastronomico tra iitaliani. Da nord a sud le tavole italiane, nonostante i dpcm e le restrizioni, saranno imbandite con le ricette tradizionali. Ovviamente, non esiste pranzo che non si concluda in bellezza o forse è meglio dire in dolcezza! Già, perché dopo le restrizioni quaresimali, bisogna pur lasciarsi prendere per la gola. Non solo uova di cioccolato e colombe, scopriamo insieme le golosità tradizionali die la colomba tradizionale lombarda Se c’è un dessert che non può assolutamente mancare a è la colomba; considerata il dolce tipico diper eccellenza. Meneghina doc, è stata inventata verso gli anni trenta del ‘900 dalla Motta. La nota azienda milanese voleva un ...

