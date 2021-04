Pasqua e Pasquetta | cosa si può fare e le regole da rispettare

(Di sabato 3 aprile 2021) Atutta l’Italia è in zona rossa, ma lesono diverse. Si puòvisita ad amici e parenti Anche quest’anno gli Italiani dovranno trascorre unaed unadiverse dal solito. La causa è la medesima dell’anno precedente: la pandemia da Coronavirus e la conseguente emergenza sanitaria che interessa il nostro paese. Se l’anno scorso eravamo completamente segregati in casa, quest’anno ledasono un pochino meno stringenti. Leggi anche -> Minacce al ministro Speranza: “Altro che lockdown ti ammazziamo la famiglia” LediLe specialipreviste per queste festività ...

Advertising

Corriere : Pasqua e Pasquetta, i piatti sfiziosi e veloci da preparare anche all’ultimo minuto - Corriere : I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta in zona rossa - fanpage : Niente mare a Pasqua e Pasquetta. - PotereaiSith : @elenapaynee @bvrbharrys Io ragionavo così l’anno scorso. Ovviamente rispetterò le regole e passerò Pasqua e Pasque… - EverOnDair : @creuscher Fräulein, era un consiglio, tornare in Germania PRIMA di Pasqua, tzk tzk... dovevi aspetta' almeno dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua Pasquetta

Previsioni meteo: le ultime notizie. Inverno in agguato Perché la data dellaè mobile Lasi celebra in una domenica compresa fra il 22 marzo e il 25 aprile e si ...in zona rossa, ma con qualche concessione. Sulla scia di quanto successo a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del ...L'appuntamento è fissato per domenica di Pasqua, 4 e lunedì di Pasquetta, 5 aprile, alla mensa di via Dandolo a Roma. Sarà una Pasqua particolare, segnata dalla pandemia e dalla crescita della povertà ...FIRENZE: Polemiche per quanto accade davanti alle attività commerciali, anche a causa dell'ordinanza della Regione che vieta le aperture per Pasqua e Pasquetta ...