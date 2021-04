Pasqua, Confartigianato Firenze: calano del 15% le richieste di colombe e uova artigianali (Di sabato 3 aprile 2021) calano le richieste per colombe e uova artigianali, ma sulla tavola di Pasqua vince la tradizione: gusti classici, materie prime genuine e naturali, dolci senza fantasiose farciture e cioccolato fondente. La seconda Pasqua blindata pesa sulle 303 pasticcerie artigianali dell’area fiorentina (dati Camera di Commercio di Firenze-Infocamere): le ordinazioni secondo le stime di Confartigianato Imprese Firenze calano del 15% rispetto all’anno scorso quando, durante il primo lockdown, la diminuzione fu del 40%. Rispetto alla Pasqua 2019, pre-Covid, gli ordini sono più che dimezzati.“La restrizioni previste per la zona rossa hanno penalizzato le vendite per le festività ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021)leper, ma sulla tavola divince la tradizione: gusti classici, materie prime genuine e naturali, dolci senza fantasiose farciture e cioccolato fondente. La secondablindata pesa sulle 303 pasticceriedell’area fiorentina (dati Camera di Commercio di-Infocamere): le ordinazioni secondo le stime diImpresedel 15% rispetto all’anno scorso quando, durante il primo lockdown, la diminuzione fu del 40%. Rispetto alla2019, pre-Covid, gli ordini sono più che dimezzati.“La restrizioni previste per la zona rossa hanno penalizzato le vendite per le festività ...

