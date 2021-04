Pasqua: arcivescovo Delpini, 'celebriamo la vita in questo tempo desolato' (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Alleluja, celebriamo l'alba del primo giorno, l'inizio del tempo nuovo. E noi, in questo tempo desolato per troppi morti, per troppo soffrire, professiamo non senza strazio la nostra speranza e innalziamo il nostro cantico tragico e grandioso, con lacrime e insieme con esultanza". Così l'arcivescovo Mario Delpini ha aperto l'omelia della Veglia Pasquale celebrata nel Duomo di Milano. Durante la cerimonia hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana due catecumeni (un terzo è stato bloccato in quarantena). In tutta la Diocesi di Milano sono 84 i catecumeni adulti che nelle veglie celebrate in queste ore nelle varie parrocchie sono stati accolti nella comunità cristiana. "L'alba del primo giorno - ha proseguito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Alleluja,l'alba del primo giorno, l'inizio delnuovo. E noi, inper troppi morti, per troppo soffrire, professiamo non senza strazio la nostra speranza e innalziamo il nostro cantico tragico e grandioso, con lacrime e insieme con esultanza". Così l'Marioha aperto l'omelia della Vegliale celebrata nel Duomo di Milano. Durante la cerimonia hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana due catecumeni (un terzo è stato bloccato in quarantena). In tutta la Diocesi di Milano sono 84 i catecumeni adulti che nelle veglie celebrate in queste ore nelle varie parrocchie sono stati accolti nella comunità cristiana. "L'alba del primo giorno - ha proseguito ...

Advertising

vaticannews_it : #3aprile #Siria L’arcivescovo maronita di Aleppo: ”La crisi economica e la guerra ci paralizzano, ma noi mettiamo t… - ciropellegrino : «Coraggio, in piedi: per rimetterci in cammino e lasciare che, dalle ceneri dei nostri rimpianti e dalle prigioni d… - MRemediosRguez9 : RT @vaticannews_it: #3aprile #Siria L’arcivescovo maronita di Aleppo: ”La crisi economica e la guerra ci paralizzano, ma noi mettiamo tutte… - crotoneok : ? Pasqua, l'Arcivescovo Panzetta: «L'esperienza delle Chiese vuote ci ha insegnato il dono che siete, una stella lu… - cuoricinovaivia : RT @ciropellegrino: «Coraggio, in piedi: per rimetterci in cammino e lasciare che, dalle ceneri dei nostri rimpianti e dalle prigioni delle… -