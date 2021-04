Pasqua 2021, Italia zona rossa da oggi: regole fino al 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa da oggi e fino al 5 aprile, con una Pasqua 2021 blindata da divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove misure per visite ad amici e parenti, ma anche viaggi verso le seconde case. Per altri due giorni, dunque, anche le regioni in zona arancione dovranno quindi fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese. Ecco, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa – invece – resta vietato: In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Inoltre, secondo quanto viene ricordato sempre sul sito del Governo, in merito ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021)daal 5, con unablindata da divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove misure per visite ad amici e parenti, ma anche viaggi verso le seconde case. Per altri due giorni, dunque, anche le regioni inarancione dovranno quindi fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese. Ecco, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa – invece – resta vietato: In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Inoltre, secondo quanto viene ricordato sempre sul sito del Governo, in merito ...

