Parete, il sindaco posticipa la riapertura delle scuole: “Prima la salute”. Si teme effetto cascata (Di sabato 3 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile riaprono le scuole in Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha le mani legate, visto che il Governo centrale ha vietato ai singoli Presidenti di Regione di sospendere la didattica in presenza. Ma intanto ci sono già sindaci che corrono ai ripari e annunciano la proroga della DaD nei rispettivi comuni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile riaprono lein Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha le mani legate, visto che il Governo centrale ha vietato ai singoli Presidenti di Regione di sospendere la didattica in presenza. Ma intanto ci sono già sindaci che corrono ai ripari e annunciano la proroga della DaD nei rispettivi comuni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

