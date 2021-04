Papa Francesco: “Non perdere mai la speranza” – VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) La veglia di Pasqua di Papa Francesco: “Nei periodi più bui non bisogna mai perdere la speranza”. CITTA’ DEL VATICANO – Una veglia di Pasqua per Papa Francesco in una Basilica di San Pietro semivuota. La pandemia, infatti, ha permesso ‘solo’ a 200 fedeli di prendere parte alla celebrazione del Pontefice. L’omelia di Papa Francesco Nella sua omelia, riportata dal Corriere della Sera, il Pontefice ha ricordato come “in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza . Il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là dei nostri fallimenti. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) La veglia di Pasqua di: “Nei periodi più bui non bisogna maila”. CITTA’ DEL VATICANO – Una veglia di Pasqua perin una Basilica di San Pietro semivuota. La pandemia, infatti, ha permesso ‘solo’ a 200 fedeli di prendere parte alla celebrazione del Pontefice. L’omelia diNella sua omelia, riportata dal Corriere della Sera, il Pontefice ha ricordato come “in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore che ci invita a ricominciare, a nonmai la. Il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là dei nostri fallimenti. ...

