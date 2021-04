Papa Francesco al mondo | «È possibile ricominciare anche se nel cuore si porta un' ora buia»

Advertising

RaiUno : Gli appuntamenti di questa sera su #Rai1: - 20.30: “Il dolore e la speranza . @RaiPortaaPorta Speciale Venerdì Sant… - sole24ore : Coronavirus, col vaccino sospeso di Papa Francesco immunizzati già 800 fra poveri e senzatetto… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - luca79ind : RT @SerglocSergio: Il Sole 24 ORE: Coronavirus, col vaccino sospeso di Papa Francesco immunizzati già 800 fra poveri e senzatetto. https://… - FabrizioGRIMA : RT @Dida_ti: ...intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo Matteo Il mondo ha bisogno di perdono...troppe persone vivono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Ricominciare, percorrere vie nuove, andare fino ai confini.ripete l'annuncio di Pasqua: 'Non abbiate paura'e spiega le parole che l'angelo dice alle donne andate al sepolcro per ungere la salma del Signore. 'Egli vi precede in Galilea, là lo ...Città del Vaticano (AsiaNews) - 'Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete': questa frase tratta dal vangelo della liturgia della notte di Pasqua è al centro dell'omelia cheha tenuto durante la Veglia pasquale. A causa delle regole anti - Covid, il rito è stato celebrato ai piedi dell'altare della Confessione (cerimonia del fuoco) e poi all'altare della ...dov’è il Papa a darle voce. Oggi più che mai, sappiamo che la nostra vita – per quanto precaria ci sia apparsa – è in buone mani. Le migliori. Le Veglie e le Messe cui può partecipare a distanza chi ...03 aprile 2021 a. a. a. Pasqua 2021, per seguire la liturgia si ricorre alla tv. Culmine del Sabato Santo è la Veglia Pasquale con Papa Francesco che quest'anno, causa Covid, viene celebrata alle ore ...