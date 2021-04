Papa | è possibile ricominciare sempre | non perdere la speranza Dio è vivo | non può essere un ricordo d’infanzia

(Di domenica 4 aprile 2021) "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è, perché c`è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti". È quanto ha dettoFrancesco durante l'omelia che ilha pronunciato nel corso della Veglia Pasquale iniziata ieri alle 19:30, invitando i fedeli ad accogliere l'invito del Vangelo, l`invito di Pasqua: "andiamo in Galilea dove il Signore Risorto ci precede". Nel corso della cerimonia è stata omessa la preparazione del Cero pasquale e non hanno luogo i battesimi, ma la sola Rinnovazione delle promesse battesimali, preceduta dalla benedizione dell`acqua lustrale."Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un`opera d`arte, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una ...

Advertising

Corriere : Il Papa: «Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile» - repubblica : ?? Veglia pasquale, il Papa: 'Mai perdere la speranza in questa buia pandemia. E' possibile ricominciare anche dalle… - Corriere : Il Papa: «Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile» - theweirdSofi : - Sta scalciando! - Com'è possibile? È troppo presto! Ha già la gambe? Eri un fagiolino, quand'è che sei cresciuto… - Jackie11211688 : RT @antonaccigabria: Una possibile strategia di Benedetto XVI ispirata allo specchio del Terzo Segreto di Fatima -

Ultime Notizie dalla rete : Papa possibile

ANSA Nuova Europa

Un messaggio di speranza in un momento difficile, in tempi bui.Francesco ha celebrato questa sera la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro e nella ... èricominciare sempre, ...Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi:ricominciare sempre , perch c' una vita nuova che Dio capace di far ripartire in noi al di ...Francesco lancia un forte ...“Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c`è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti”. È ...AGI "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fall ...