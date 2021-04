Pallanuoto femminile | Final Six di Coppa Italia a rischio rinvio | positive nel Trieste e nella Florentia

(Di sabato 3 aprile 2021) La Serie A1 2020-2021 divede ilcompleto della terza giornata della seconda fase: nel Girone D, quello delRound, che mette in palio il quinto posto in classifica, a seguito dei controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione deldi contagio di COVID-19“, sono state rinviate a data da destinarsi-Vela Nuoto Ancona e RN-Bogliasco 1951. Le positività nel, però, mettono a repentaglio anche la disputa dellaSix di, in programma da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile, con i match dei due club programmati ...

Advertising

SwimmerShopit : RT @SwimmerShopit: Semifinale del trofeo pallanuoto femminile LEN Trophy, i sorteggiati -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

La Voce del Tigullio

... 4x200 sl u, 4x100 mista d) -(carta olimpica per la squadra maschile, 13 unità) - Softball (carta olimpica, 15 unità) - Pallavolo (carte olimpiche per la squadrae la squadra ...... 4x200 sl u, 4x100 mista d) -(carta olimpica per la squadra maschile, 13 unità) - Softball (carta olimpica, 15 unità) - Pallavolo (carte olimpiche per la squadrae la squadra ...La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede il rinvio completo della terza giornata della seconda fase: nel Girone D, quello del Final Round, che mette in palio il quinto posto in classifica, a ...Manifestazione questa rivolta alla promozione e alla crescita del settore giovanile femminile della pallanuoto categoria Under 16 che raccoglie il meglio dei vivai italiani di pallanuoto, e che col ...