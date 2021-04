Padre Pino Puglisi: il prete che fece tremare la mafia con il sorriso (Di sabato 3 aprile 2021) Il 15 settembre del 1993 veniva freddato dalla mafia Padre Pino Puglisi, un uomo che ha donato la propria vita a favore degli ultimi e degli emarginati, sottraendo i ragazzi dalle mani di Cosa nostra siciliana. Quando i killer si presentarono Don Pino sorrise, e in quel momento la mafia tremò. (Screenshot Rai News, intervista “Don Pino Puglisi, la storia del prete di Brancaccio che sfidò Cosa Nostra”)Cosa nostra ricorderà bene un sorriso, o meglio, a farlo saranno due dei killer, tra i più spietati della mafia, Gaspare Spatuzza e l’esecutore materiale di quell’omicidio, Salvatore Grigoli, oggi entrambi pentiti: “Padre questa è una rapina” esclamò Spatuzza nei confronti di Don ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Il 15 settembre del 1993 veniva freddato dalla, un uomo che ha donato la propria vita a favore degli ultimi e degli emarginati, sottraendo i ragazzi dalle mani di Cosa nostra siciliana. Quando i killer si presentarono Donsorrise, e in quel momento latremò. (Screenshot Rai News, intervista “Don, la storia deldi Brancaccio che sfidò Cosa Nostra”)Cosa nostra ricorderà bene un, o meglio, a farlo saranno due dei killer, tra i più spietati della, Gaspare Spatuzza e l’esecutore materiale di quell’omicidio, Salvatore Grigoli, oggi entrambi pentiti: “questa è una rapina” esclamò Spatuzza nei confronti di Don ...

Advertising

GiornCittadino : Nuovo docu-film su Padre Pino Puglisi: una produzione made in Sicily dedicata al prete di Brancaccio - gionatanews : Ed esse si ricordarono delle sue parole (LC 24,1-9) - Riflessione di padre Pino sulla XV Stazione: Gesù risorge, le… - cscaduto : Questa sera, con Francesco Deliziosi, per parlare di 3P, Padre Pino Puglisi - GiornaleLORA : Un nuovo docu-film su Padre Pino Puglisi: produzione cinematografica “made in Sicily” per il prete di Brancaccio uc… - NuriaSBardalet : RT @olegnailem: Tra Siracusa e Palermo nasce il nuovo docu-film su Padre Pino Puglisi. È tutta Siciliana la produzione di “Ti ho seguito se… -