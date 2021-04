Padova, incidente in moto fatale: perde la vita un 19enne (Di sabato 3 aprile 2021) Questa mattina un giovane di 19 anni è deceduto per le ferite riportate in seguito a un tragico incidente in moto a Piombino Dese, in provincia di Padova. (Facebook)Tragedia a Piombino Dese, comune della provincia di Padova, in Veneto. Nella tarda serata di ieri, venerdì 2 aprile, intorno alle 20, un ragazzo di 19 anni è stato vittima di un grave incidente stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto schiantandosi vicino alla propria abitazione. Il suo cuore ha smesso di battere verso le 8 di questa mattina all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove il 19enne era stato immediatamente trasportato in condizioni critiche con l’elisoccorso: le ferite riportate in seguito all’incidente si sono rivelate purtroppo fatali. ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Questa mattina un giovane di 19 anni è deceduto per le ferite riportate in seguito a un tragicoina Piombino Dese, in provincia di. (Facebook)Tragedia a Piombino Dese, comune della provincia di, in Veneto. Nella tarda serata di ieri, venerdì 2 aprile, intorno alle 20, un ragazzo di 19 anni è stato vittima di un gravestradale. Il giovane avrebbe perso il controllo della suaschiantandosi vicino alla propria abitazione. Il suo cuore ha smesso di battere verso le 8 di questa mattina all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove ilera stato immediatamente trasportato in condizioni critiche con l’elisoccorso: le ferite riportate in seguito all’si sono rivelate purtroppo fatali. ...

