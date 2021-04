Oroscopo Gemelli, domani 4 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 3 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 4 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per i Gemelli. Giove e Saturno sono forti e altissimi nel vostro piano astrale e vogliono garantirvi la felicità e la prosperità in amore, indipendentemente che siate single o impegnati in una relazione stabile e di lunga data. Però, non cantate vittoria troppo in fretta, dall’altra parte c’è la Luna che non sembra proprio volervi regalare emozioni positive. Anzi, il suo influsso vi darà una serie di alti e bassi per quanto riguarda l’umore. Bene per la fortuna, garantita durante questo 4 di aprile dal passaggio di Urano nella vostra orbita! Leggi l’Oroscopo di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 4? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per i. Giove e Saturno sono forti e altissimi nel vostro piano astrale e vogliono garantirvi la felicità e la prosperità in, indipendentemente che siate single o impegnati in una relazione stabile e di lunga data. Però, non cantate vittoria troppo in fretta, dall’altra parte c’è la Luna che non sembra proprio volervi regalare emozioni positive. Anzi, il suo influsso vi darà una serie di alti e bassi per quanto riguarda l’umore. Bene per la, garantita durante questo 4 didal passaggio di Urano nella vostra orbita! Leggi l’di ...

