Omotransfobia: ecco cosa prevede il Disegno di legge firmato da Alessandro Zan (Di sabato 3 aprile 2021) È ancora fermo il Disegno di legge realizzato dal deputato PD Alessandro Zan sull’Omotransfobia. Dopo l’approvazione alla Camera ottenuta lo scorso novembre, il ddl è bloccato in Senato a causa delle forze politiche di centrodestra che hanno definito il provvedimento non prioritario. La norma, oltre al Partito Democratico, è voluta anche da Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva. Cos’è il ddl Zan sull’Omotransfobia La ‘legge Zan‘ è un provvedimento realizzato per prevenire e contrastare la discriminazione e tutte le forme di violenza fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Nel primo articolo del testo, si legge che “Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Per genere si intende qualunque manifestazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) È ancora fermo ildirealizzato dal deputato PDZan sull’. Dopo l’approvazione alla Camera ottenuta lo scorso novembre, il ddl è bloccato in Senato a causa delle forze politiche di centrodestra che hanno definito il provvedimento non prioritario. La norma, oltre al Partito Democratico, è voluta anche da Movimento 5 Stelle, Leu e Italia Viva. Cos’è il ddl Zan sull’La ‘Zan‘ è un provvedimento realizzato per prevenire e contrastare la discriminazione e tutte le forme di violenza fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Nel primo articolo del testo, siche “Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Per genere si intende qualunque manifestazione ...

