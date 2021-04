Omicidio Carsetti | Enrico Orazi agli arresti domiciliari

(Di sabato 3 aprile 2021) Scattano iper, marito di Rosina, la donna assassinata in casa la vigilia di Natale dal nipote, spinto a commettere il reato dalla madre, Arianna. Per i due sono già da tempo scattate le manette, dopo alcune intercettazioni chiare ed inequivocabili che li hanno incastrati definitivamente. Si tratta di alcuni messaggi su Instagram, come “vieni, ho studiato il piano”, (questo lo scriveva Arianna al figlio Enea), o ancora: “non puoi dire che è un incidente, Enea. Un incidente è se cade a terra e muore ma se la strangoli che incidente è?” (dice sempre Arianna al figlio, con il quale concertava cosa dire alla polizia). Ora è, seppur, anche...

