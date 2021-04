Nuovo assalto a Capitol Hill | morto un agente | chi era l’attentatore ucciso dalla Polizia

(Di sabato 3 aprile 2021), ancora attimi di terrore a Washington. Nella giornata di ieri due poliziotti sono stati investiti da un’automobile vicino alla sede del Congresso americano. Uno dei due agenti èper le gravi ferite riportate, come ha annunciato Yogananda Pittman, capo ad interim dellaPolice, nel corso di un briefing alla stampa. La vittima si chiama William Evans ed era in servizio da 18 anni. Deceduto anche l’aggressore a seguito dei colpi d’arma da fuoco degli agenti. leggi anche l’articolo —> Bari, accoltellato un 45enne, 17enne confessa: “Mi sono difesa, voleva ammazzare me e mia madre”, chi era...

... ben più organizzata, che andrà all'di gran parte d'Europa e anche dell'Italia. Ci ... Una perturbazione seguirà subito a stretto giro, in discesa dal Nord Europa, e causerà un...Morto poliziotto e assalitore. Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi dal tragicoalla sede del Congresso americano. Un'automobile si è schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area travolgendo due agenti della Us Capitol Police. Il conducente sarebbe ...Nuovo assalto a Capitol Hill, il presidente Biden si è detto "devastato" per l'attacco che ha portato alla morte dell'agente William Evans ...NEW YORK Di nuovo sangue a Capitol Hill ... forte velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi dall’assalto del 6 gennaio, due poliziotti sono stati ...