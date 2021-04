Nuoto, Simona Quadarella vince i 1500 sl agli Assoluti 2021. Battuta Martina Rita Caramignoli (Di sabato 3 aprile 2021) Simona Quadarella ha vinto i 1500 stile libero femminili agli Assoluti di Nuoto di Riccione: l’azzurra ha trionfato con il crono di 15’57?03, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza, ma l’azzurra aveva già il pass sui 1500 e sugli 800. Con lei ai Giochi nei 1500 ci sarà anche Martina Rita Carmignoli, comunque già inseRita nell’elenco dei convocati dal DT Cesare Butini, che oggi ha fatto segnare il tempo di 15’59?13 (per andare alle Olimpiadi serviva fare 16’05?0). I tempi delle due azzurre sono, rispettivamente, il quarto ed il quinto dell’annata 2020-2021, il terzo ed il quarto se si considera soltanto l’anno solare 2021: nella ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha vinto istile libero femminilididi Riccione: l’azzurra ha trionfato con il crono di 15’57?03, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza, ma l’azzurra aveva già il pass suie sugli 800. Con lei ai Giochi neici sarà ancheCarmignoli, comunque già insenell’elenco dei convocati dal DT Cesare Butini, che oggi ha fatto segnare il tempo di 15’59?13 (per andare alle Olimpiadi serviva fare 16’05?0). I tempi delle due azzurre sono, rispettivamente, il quarto ed il quinto dell’annata 2020-, il terzo ed il quarto se si considera soltanto l’anno solare: nella ...

