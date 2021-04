"Non mi fanno paura le spie russe, ma quelli tipo Speranza". Sallusti ad alzo zero: perché siamo "all'anticamera del regime" (Di sabato 3 aprile 2021) Benvenuti nella Repubblica di Roberto Speranza, quella dei "delatori pasquali". Alessandro Sallusti, sul Giornale, mette in guardia sulla deriva italiana ormai conclamata: un Paese trasfigurato dalla "polizia sanitaria", in cui il ministro della Salute esorta (per il secondo anno consecutivo) a denunciare i vicini che si pensa possano violare le norme anti-assembramento nel nome della "salute pubblica" e della lotta al coronavirus. È stato un vicino a fregare Luigi Marattin di Italia Viva, e sempre un vicino ha fatto incastrare i calciatori della Juve McKennie, Dybala e Arthur. Tutti trasgressori, tutti potenziali "untori". E così Sallusti, sempre più insofferente non alle regole ma al clima che si sta ormai impadronendo degli italiani, cita una frase del suo opinionista Stenio Solinas: "Ed è questa militarizzazione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Benvenuti nella Repubblica di Roberto, quella dei "delatori pasquali". Alessandro, sul Giornale, mette in guardia sulla deriva italiana ormai conclamata: un Paese trasfigurato dalla "polizia sanitaria", in cui il ministro della Salute esorta (per il secondo anno consecutivo) a denunciare i vicini che si pensa possano violare le norme anti-assembramento nel nome della "salute pubblica" e della lotta al coronavirus. È stato un vicino a fregare Luigi Marattin di Italia Viva, e sempre un vicino ha fatto incastrare i calciatori della Juve McKennie, Dybala e Arthur. Tutti trasgressori, tutti potenziali "untori". E così, sempre più insofferente non alle regole ma al clima che si sta ormai impadronendo degli italiani, cita una frase del suo opinionista Stenio Solinas: "Ed è questa militarizzazione della ...

