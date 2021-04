'Non mi chiamo Andrea Scanzi'. Contagiato il sindaco che aveva ceduto la sua dose (Di sabato 3 aprile 2021) Francesca Galici Poteva vaccinarsi ai primi di marzo ma non ha voluto corsie preferenziali: ora il sindaco Cesarini ha il Covid e prende le distanze da Scanzi Qualcuno lo chiamerebbe eroe ma Alfredo Cesarini si limita a dire di aver solo fatto il suo dovere. Lui è il sindaco di Santa Maria Nuova, un piccolo centro abitato marchigiano della provincia di Ancona. Oggi si trova ricoverato in ospedale, attaccato all'ossigeno: è stato Contagiato dal coronavirus. Non fa parte delle persone fragili, non è un operatore sanitario e non è un over ottanta, pertanto non è ancora stato inserito nella lista dei vaccianabili. Tuttavia, lo scorso marzo ha avuto la possibilità di ricevere una dose di vaccino avanzata in una residenza per anziani, dove furono gli stessi ospiti a proporre che a riceverla ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Francesca Galici Poteva vaccinarsi ai primi di marzo ma non ha voluto corsie preferenziali: ora ilCesarini ha il Covid e prende le distanze daQualcuno lo chiamerebbe eroe ma Alfredo Cesarini si limita a dire di aver solo fatto il suo dovere. Lui è ildi Santa Maria Nuova, un piccolo centro abitato marchigiano della provincia di Ancona. Oggi si trova ricoverato in ospedale, attaccato all'ossigeno: è statodal coronavirus. Non fa parte delle persone fragili, non è un operatore sanitario e non è un over ottanta, pertanto non è ancora stato inserito nella lista dei vaccianabili. Tuttavia, lo scorso marzo ha avuto la possibilità di ricevere unadi vaccino avanzata in una residenza per anziani, dove furono gli stessi ospiti a proporre che a riceverla ...

LegaSalvini : ++ LIBERO: «CORONAVIRUS, IL SINDACO CEDE LA SUA DOSE DI VACCINO E VIENE CONTAGIATO: 'IO NON MI CHIAMO ANDREA SCANZI… - matteograndi : Ciao mi chiamo Roberto Speranza, arrivo da Marte, non faccio parte del Governo e impongo le quarantene a babbo mort… - DelpapaMax : Quando spendi tutta la vita per essere Andrea scanzi e alla fine ci riesci - ilgiornale : Poteva vaccinarsi ai primi di marzo ma non ha voluto corsie preferenziali: ora il sindaco Cesarini ha il Covid e pr… - syrke87 : RT @denisdaconte: Chiamo mio papà. 78 anni, vedovo da un anno e mezzo. Mi dice tutto orgoglioso che ha prenotato il vaccino per la prossima… -