Non è l'assedio ma… Di Bella racconta la paura attorno a Capitol Hill (Di sabato 3 aprile 2021) Venerdì a Washington un venticinquenne ha investito con l'auto due poliziotti di guardia presso la barricata intorno a Capitol Hill, ancora in piedi dopo l'assalto del sei gennaio. L'aggressore, di nome Noah Green, ha poi schiantato la macchina contro lo sbarramento ed è uscito con un coltello in mano. Green è stato ucciso a colpi di pistola dalle forze dell'ordine presenti sulla scena. Uno degli agenti che ha investito, William Evans, è deceduto, mentre l'altro è rimasto ferito. "Possiamo parlare di un episodio isolato e non di un'azione politica eversiva", ha commentato con Formiche.net Antonio Di Bella, corrispondente Rai a Washington, già direttore di Rai News 24 e Rai 3, in libreria con "l'assedio" (Rai Libri), un crono-racconto dell'assalto al Capitol del 6 gennaio.

