“Non ci posso credere, guardate!”. Maria Teresa Ruta è senza parole. Ma fa in tempo a fare la foto (Di sabato 3 aprile 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate in quest’ultima edizione del GF Vip. Per lei non è stato il primo reality, dal momento che ha già partecipato all’Isola dei famosi e a Pechino Express. In una intervista radiofonica rilasciata a RTL 102,5 ha anche fatto sapere recentemente che sarebbe felice di partecipare a Temptation Island: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”. Il fidanzato, Roberto Zappulla, è stato più volte all’interno della casa più spiata d’Italia una vera e propria àncora di salvezza, soprattutto nei momenti più difficili Maria Teresa Ruta ha rivolto il pensiero al suo compagno, non senza provare un po’ di senso di colpa per averlo lasciato solo tutto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021)è stata una delle concorrenti più amate in quest’ultima edizione del GF Vip. Per lei non è stato il primo reality, dal momento che ha già partecipato all’Isola dei famosi e a Pechino Express. In una intervista radiofonica rilasciata a RTL 102,5 ha anche fatto sapere recentemente che sarebbe felice di partecipare a Temptation Island: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”. Il fidanzato, Roberto Zappulla, è stato più volte all’interno della casa più spiata d’Italia una vera e propria àncora di salvezza, soprattutto nei momenti più difficiliha rivolto il pensiero al suo compagno, nonprovare un po’ di senso di colpa per averlo lasciato solo tutto il ...

Advertising

Radio3tweet : Nel giorno in cui lascio Radio3 non posso che ringraziare anzitutto chi ci ha seguito e incoraggiato: questo pubbli… - JoseCarlosRRuiz : Il cancelliere #italiano @luigidimaio conferma al #Senato che: #Italia non ha mai votato a favore del #blocco #USA… - EnricoLetta : Vedo le #palme oggi e non posso non unire il mio, il nostro grido di dolore per le vittime innocenti della sanguino… - angymiyy : RT @AgneseMessina2: in turchia sono primi in tendenza non ci posso credereeeee #meleklerinsözüvar - criabelarda : RT @AgneseMessina2: in turchia sono primi in tendenza non ci posso credereeeee #meleklerinsözüvar -