(Di sabato 3 aprile 2021) Il punto guadagnato è prezioso, ma Davidenon nasconde un certo rammarico per i due persi dal suo Torino contro la Juve: "Noi citantissimo... Dopo il 2 - 2 abbiamo avuto altre due ...

Advertising

11contro11 : #Torino-#Juventus (2-2), Nicola: 'Noi ci credevamo' #SerieA #11contro11 - TorinoFCFeed : Torino, Nicola: 'Ci credevamo... Ora abbiamo identità e gioco' - TUTTOJUVE_COM : NICOLA A DAZN: 'Ci credevamo tantissimo. Sapevamo della forza della Juve, ma abbiamo impostato la gara che ci aspet… - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ???Un soddisfatto mister @DavideNicolaOff dopo la grande prestazione granata nel derby terminato 2-2. Ecco le sue dichi… - sportli26181512 : Nicola: 'Ci credevamo... Se ci salviamo? Pronto a qualcosa di straordinario': Nicola: 'Ci credevamo... Se ci salvia… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola credevamo

Il punto guadagnato è prezioso, ma Davidenon nasconde un certo rammarico per i due persi dal suo Torino contro la Juve: "Noi citantissimo... Dopo il 2 - 2 abbiamo avuto altre due occasioni per tornare in vantaggio. Sarebbe ...TORINO - " Citantissimo e chiaramente conoscendo la loro forza avevamo provato due diversi tipi di ... Questa l'analisi di Davidedopo il 2 - 2 del suo Torino nel derby con la Juve . E ...Però ha delle caratteristiche precise e deve credere su quelle perchè quelle lo hanno portato a essere Andrea Belotti". Nicola apre anche alla sua esperienza da allenatore utilizzando Linkedin: "Ho un ...Però ha delle caratteristiche precise e deve credere su quelle perchè quelle lo hanno portato a essere Andrea Belotti”. Una particolarità di Nicola è quella di avere un profilo “Linkedin”, aperto al ...